Власти Севастополя утвердили проект планировки яхтенной марины в Балаклаве

Власти Севастополя утвердили проект планировки и межевания территории яхтенной марины в Балаклаве. Соответствующий проект распоряжения поддержан в ходе заседания Правительства в субботу, 26 декабря. Заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя Ирина Марочкина рассказала, что в ходе обсуждения проекта на официальном сайте профильного Департамента и в социальных сетях поступило более 50 предложений от севастопольцев. Они оценили проект положительно, уточнила Ирина Марочкина.

ИРИНА МАРОЧКИНА, заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Зарегистрировали два предложения, потому что мы вносим только тех, кто является непосредственным участником публичных слушаний. Это люди имеющие в собственности объекты недвижимости на данной территории либо постоянно зарегистрированы».

Заместитель руководителя профильного департамента также уточнила, что остальные 48 предложений, которые не зарегистрировали специалисты, также будут переданы разработчикам и учтены в процессе реализации яхтенной марины.

ИРИНА МАРОЧКИНА, заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Вся процедура у нас завершена согласно требованиям Градостроительного кодекса. Последний этап – это утверждение нормативным актом проекта планировки и межевания территории. Ориентировочная площадь, занятая проектом – территория в гранцах 11 гектаров. Проектом Межевания территории предусмотрено образование 30 земельных участков. Из них улично-дорожная сеть и территория общего пользования – это пять гектаров (ориентировочно), озеленение — 2 гектара, и набережная с улично-дорожной сетью — 4 гектара».

Создание яхтенной марины – это только первый этап комплексного развития Балаклавы. Планируются инфраструктурные изменения, реставрация исторических зданий, отметили в Правительстве города.