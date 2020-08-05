Власти Севастополя узаконят ещё три не введённых в эксплуатацию дома

Власти Севастополя готовы узаконить ещё три не введённых в эксплуатацию дома. К такому решению местные чиновники пришли на первом заседании рабочей группы по проблемным многоэтажкам. На встрече в здании Правительства города присутствовали застройщики, и представители инициативных групп граждан.

Жители 54-х квартир по улице Вакуленчука, 53, корпус 11 почти десять лет живут без прописки. Частично этот дом ввели в эксплуатацию вскоре после строительства в украинское время. Однако владельцы квартир в нескольких подъездах так и не получили свои документы, хотя полностью оплатили стоимость своего жилья.

«По договорам, которые были заключены с застройщиком при Украине в 2009, 2010 годах, люди выплатили все деньги изначально. И до декабря 2019 года жильцы 11-го корпуса платили в компанию, которая обслуживала нас, по строительным тарифам. То есть, если весь город оплачивал по тарифам города, то мы платили гораздо больше».

В июне этого года Севгосстройнадзор провёл последнюю проверку здания, но долгожданного чуда не случилось. Дом всё ещё нельзя сдавать в эксплуатацию. Легализация строения задерживается из-за отсутствия документов, подтверждающих выполнение технических условий на электроснабжение.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Технические условия были выданы застройщику на весь комплекс застройки в 2010 году. В 2011 году в него были внесены изменения. Мощность, предоставляемая по электроснабжению, осталась та же, но из неё исключили как раз эти корпуса. На данный момент электроэнергия гражданам, проживающих в этих квартирах, поставляется на основании договора, заключённого между управляющей компанией и «Севэнерго».

Все коммуникации к дому подведены, фактически здание полностью готово, не хватает только соблюдения технических условий. Застройщик – жилищно-строительный кооператив «Гераклейское» – уверяет, что устранил все замечания. По словам Александра Сергеева, в 2014 году обязанность заключить договоры передали управляющей компании.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ, председатель жилищно-строительного кооператива «Гераклейское»: «И они там судились, воевали, и вроде как, нас это не касалось. В итоге, когда я обратился в управляющую компанию, чтобы дали нам справку о выполнении технических условий, я её не получил. Я написал в «Севэнерго»: дайте мне такую справку. Мне ответили, что недостаточно мощностей, подавайте новые заявки. Вчера мы в прокуратуре этот вопрос обсуждали. Сегодня мы подали эту заявку, и она будет рассмотрена в ближайшее время».

Жилищно-строительному кооперативу нужно оплатить разработку документов по техническому подключению дома к электроснабжению. Для этого компания «Севастопольэнерго» до конца недели рассмотрит заявку застройщика, проверит коммуникации и посчитает стоимость подключения.

Иная ситуация возникла на улице Военных Строителей в районе бухты Казачьей. Здесь часть домов тоже ввели в эксплуатацию в украинский период, а несколько корпусов оставили без документов. В 2012 году дома начали строить специалисты, которых наняло Министерство обороны Украины: часть квартир предназначалась военнослужащим Незалежной, часть – для продажи гражданскому населению. После возвращения Севастополя и Крыма в родную гавань, ответственность перешла российскому военному ведомству, а в потом владельцем земли стало Правительство города. Положительного решения чиновников ждут жители 175 квартир. На заседании решили провести техническое обследование дома в присутствии специалистов Госстройнадзора на следующей неделе.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Опять же, если квартиры заселены, надо просто посмотреть, чтобы действительно там ничего не пропустили с точки зрения безопасности. Если какие-то сомнения вызывает, просто доделать оперативно и всё. Давайте до конца следующей недели завершайте обследование этих домов. Такой срок в протоколе ставим. Докладывайте, если всё нормально, выдаём ЗОСы и оформляем квартиры».

Более сложная ситуация возникла с домом №8 по улице Стрелецкой. Эта земля была предназначена под индивидуальное жилищное строительство, но владелец соорудил многоквартирный дом. В 2013 году здание ввели в эксплуатацию, но потом выяснилось, что оно незаконно. Поэтому в 2016-м Правительство Севастополя добилось признания постройки самовольной. Теперь, чтобы узаконить свои квартиры, пришлось провести публичные слушания – вид разрешённого использования земельного участка изменили. Осталось заключить с Правительством мировое соглашение.

АНАСТАСИЯ АХМАДИЕВА, адвокат: «Проект мирового соглашения вместе с заявлением о его подписании подан в Правительство Севастополя. Ввиду того, что Департамент архитектуры и градостроительства неоднократно нам давал ответы о том, что они могут принять решение, вынести распоряжение об изменении вида разрешённого использования после подписания мирового соглашения».

Михаил Развожаев пообещал подписать распоряжение и ввести дом в эксплуатацию. С подобной проблемой сталкиваются многие севастопольцы, отметил заместитель губернатора Денис Солодовников. Список неузаконенных многоквартирных домов насчитывает около сотни зданий. Поэтому Правительство города рассчитывает создать специализированный фонд по аналогии с «Дом РФ», который будет заниматься проблемой их ввода в эксплуатацию.

ДЕНИС СОЛОДОВНИКОВ, заместитель губернатора Севастополя: «Правительству поручили такой вопрос о создании фонда. И мы будем решать в дальнейшем вопросы, которые не только административным порядком необходимо решить, но и всё, что связано с понесением затрат дополнительных по вводу в эксплуатацию и достройке таких домов. К сожалению, там не только бумаги иногда требуются, но и финансирование на прямую достройку».

Заседание рабочей группы по проблемным домам планируют проводить раз в неделю, и на каждой встрече подводить итоги по вопросам, озвученным на ранее.

Маргарита Чернухо, Дмитрий Лелеко, Юрий Реутин «Севинформбюро»