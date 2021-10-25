Власти Севастополя закрывают город от туристов без QR-кодов о вакцинации

С 30 октября власти Севастополя будут пускать в город только туристов с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, передает Крыминформ со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

За сутки в Севастополе коронавирус подтвержден у 328 человек «Мы технологию в прошлом году отрабатывали. На период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город, блокпосты, которые у нас были, с целью контроля на въезде QR-кодов, говорящих о вакцинации, перенесенном заболевании – ну всё то же самое, что мы гражданам предъявляем внутри города», — предложил он.

Такое решение, по словам Развожаева, было принято, чтобы в нерабочие дни «все-таки изменить ситуацию с ковидом».