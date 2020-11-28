Власти Севастополя закупают технику для коммунальных служб

Власти Севастополя продолжают закупку техники для коммунальных служб. Как сообщил на заседании Правительства исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, в ближайшее время планируется приобретение 8 единиц техники для «Севтеплоэнерго» и двух – для «Водоканала».

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, и. о. директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Мы приобретаем «Газель» для перемещения рабочих. Дополнительно было уже 2 единицы приобретено, дополнительная третья как раз для устранения аварийных ситуаций и перемещения по объектам эксплуатации. И один автомобиль Lada Largus. Он тоже бортовой, он может уже во дворы заезжать».

Кром того, глава Горхоза сообщил, что городом уже закуплены 4 илососные машины, 5 водовозных и 1 фургон. Сейчас эта техника проходит регистрацию.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «По водовозным машинам, я проработать вопрос поручал – передача одной машины в Орлиновский муниципалитет, чтобы у них была своя машина для Гончарного. Не забудьте, пожалуйста. Доложите мне».