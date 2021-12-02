Власти Симферополе решают, где установить главную елку города

Власти Симферополя решили перенести с площади Ленина главную елку города из-за того, что там идут ремонтные работы, передает пресс-служба горадминистрации.

В Севастополе не будет праздничных гуляний и концертов в Новый год Власти рассматривают три площадки для размещения главной елки Симферополя — перекресток улиц Пушкина и Горького, Пушкина и Карла Маркса, а также в Гагаринском парке.

«Пока еще решаем этот вопрос. Одно можно сказать точно: до 20 декабря вопрос решится, и главная ель города будет установлена. Иллюминацию и инсталляции планируется смонтировать до 15 декабря. Учитывая ситуацию с коронавирусом, торжественного открытия елки мы не планируем», — рассказали в пресс-службе.