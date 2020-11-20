Власти Симферополя направили 20 млн рублей на антиковидные меры в школах

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

На выполнение рекомендаций и предписаний по недопущению заражения учеников и учителей COVID-19 в Симферополе направлено более 20 млн рублей, передает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на замглавы — начальника управления образования администрации Татьяну Сухину.

В Крыму скончались еще шесть человек с диагнозом COVID-19 На эти средства были закуплены бактерицидные лампы, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

«Для учеников школ организован раздельный вход в учебные заведения. При входе проводится обязательное измерение температуры. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Установлены графики проветривания, обеззараживания воздуха, проведения влажной уборки и иных мероприятий», — добавила она.