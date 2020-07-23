Власти Симферополя обещают переселить жителей 12 аварийных домов

В Симферополе обещают переселить жителей 12 многоквартирных домов, которые находятся в аварийном состоянии. Власти планируют переселить горожан до 2025 года, передает пресс-служба горадминистрации.

Крым и Севастополь попали в анти-рейтинг по аварийному жилью «В столице Крыма 12 домов признаны аварийными, 10 из них подлежат сносу. Эти дома включены в две программы, то есть семь домов включены в региональную программу, их отселение планируется провести до 2025 года и три дома – это муниципальная программа и переселить жильцов планируется до 2022 года», – заявил заведующий сектором по предоставлению муниципальных услуг населению в сфере жилищного законодательства департамента городского хозяйства администрации города Илья Стена.

Город уже получил средства на эти цели из республиканского бюджета. Процедура закупки жилья по трем домам начнется в ближайшее время.