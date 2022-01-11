Власти Симферополя обещают завершение ремонта площади Ленина в январе

В Симферополе планируют к концу января закончить ремонт площади Ленина, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на врио главы администрации города Максима Балахонова.

Подрядчик завершит работы на площади Ленина в Симферополе до конца года «У нас сроки определены контрактом — 31 декабря 2021 года, сейчас прорабатываем вопрос о заключении допсоглашения и подрядчик обязался завершить работы до конца января. Планирую ежедневно контролировать этот процесс», — заявил он.

Балахонов отметил, что до 10 января подрядчик работы не проводил, поскольку у рабочих были выходные дни.