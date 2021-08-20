Власти Симферополя оздоровят 600-летний «Дуб-богатырь» в Детском парке

Власти Симферополя планируют оздоровить природный памятник «Дуб-богатырь Тавриды» в Детском парке, передает пресс-служба горадминистрации.

Власти Ялты хотят отреставрировать Ливадийский парк в 2023 году «В результате исследовательской диагностики дуба черешчатого «Дуб-богатырь Тавриды» научными сотрудниками были даны рекомендации по лечению и восстановлению жизненно важных функций дерева», — говорится в сообщении.

Планом по восстановлению жизнеспособности уникального дерева предусмотрена в том числе очистка почвы, расширение огражденного пространства вокруг дерева, а также замена прилегающего асфальтового покрытия на тротуарную плитку.