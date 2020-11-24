Власти Симферополя: в городе нет мест для новых парковок

Власти Симферополя сообщили, что пока не планируют расширять в городе сеть парковок, передает Крыминформ со ссылкой на начальника управления транспорта и связи горадминистрации Анастасию Волкову.

В Симферополе парковщики провели мимо кассы более 200 тыс рублей «В настоящее время расширение сети парковок не планируется. Рассматривается возможность увеличения количества паркомест. Но после того как будут найдены места. Готовых мест для парковок, к сожалению, в городе нет», – уточнила она.

Волкова отметила, что обустройство каждой новой парковки будет обсуждаться с горожанами.