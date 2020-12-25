Власти собираются снести пристроенный этаж у здания рядом со «Штыком и парусом»

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Снести пятый этаж здания, которое расположено в охранное зоне Обелиска «Городу-герою Севастополю». Такое решение приняла профильная комиссия, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на пресс-службу Департамента городского хозяйства.

«По результатам заседания городской комиссией принято решение о наличии оснований для сноса самовольной постройки — пятого этажа здания спортивно-оздоровительного и культурно-зрелищного комплекса, расположенного на земельном участке государственной собственности города Севастополя», — подчеркнули в ответе ведомства.

Речь идёт о конструкции, которая появилась в начале этого года у подножия «Штыка и паруса». Она перекрывала вид на Севастопольскую бухту и уничтожала видовое раскрытие территории.

Причем, ForPost уточняет, что Департамент архитектуры и градостроительства не выдавал разрешения на стройку этого объекта. После того, как вся эта информация была обнародована, в Правительстве Севастополя впервые подняли вопрос о сносе пристроенного этажа у здания №29 на набережной Адмирала Клокачёва.

За 2020-й год материалами по объекту занимались Севгосстройнадзор и Севнаследие. Специалисты установили: ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» фактически возвёл дополнительный, пятый, этаж здания спортивно-оздоровительного и культурно-зрелищного комплекса. При этом работы проводились с нарушением градостроительных норм и правил (ч. 6 ст. 52 ГрК РФ), без получения необходимых согласований (ст. 51 ГрК РФ), а также в нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В Департаменте горхоза пояснили: представителям частной компании предложили снести дополнительный этаж в течение трёх месяцев. В то же время ведомство подготовило и передало на рассмотрение проект распоряжения Правительства Севастополя «О сносе самовольной постройки, расположенной на находящемся в собственности города Севастополя земельном участке по адресу: г. Севастополь, наб. Адмирала Клокачёва, 29».

Сейчас в районе объекта работают несколько человек. Надстройка, которую распорядились снести, частично демонтирована. При этом на объекте параллельно ведется облицовка, исходя из чего возникают опасения, что точку в данной истории ставить пока рано, подчеркнул ForPost.