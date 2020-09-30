Власти: в Симферополе ситуация с водоснабжением стабильна

Власти Симферополя сообщили, что ситуация с водоснабжением жителей города стабильна, передает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на замглавы администрации Анатолия Русина.

В Симферополь прилетел самолет для увеличения осадков Он уточнил, что в некоторых районах зафиксированы незначительные отклонения от графика подачи воды.

«Сегодня утром по ряду адресов вода была подана на 30-40 минут позже графика. Эту информацию передали в ГУП РК «Вода Крыма». Также в ночное время проводили завоз воды в резервные емкости, которые расположены в тех районах, в которых будет ограничена подача 1 октября», – уточнил он.