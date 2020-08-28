Власти Украины опубликовали условия для пересечения границы с Крымом

С 29 августа люди, которые едут в Украину из Крыма, будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, либо должны будут сдать тест на COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на УНИАН.

Украина откроет границу с Крымом 29 августа По данным Кабмина Украины, для въезда в страну нужно будет установить приложение, которое поможет отследить тех, кто находится на самоизоляции. Детям до 12 лет и представителям международный миссий, аккредитованных на Украине, соблюдать самоизоляцию не понадобится. Также можно по прибытии сдать тест на COVID-19, и если результат будет отрицательным, то карантин досрочно прекратится.

Лица без гражданства и иностранцы при въезде в страну должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов на лечение COVID-19.