Вложения в будущее. Как в Крыму реализуют нацпроекты

Сюжет Большие перемены

Бизнесмены вкладывают деньги в выгодные предприятия. Финансисты ищут возможности «подрастить» капитал. Но только государство способно «вложиться» в своих граждан. Новые национальные проекты федерального масштаба были приняты в 2019 году, и будут воплощаться в жизнь до 2024-го.

Для Крыма важны они все: и касающиеся «человеческого капитала», и комфортной среды для жизни, и экономического роста. Что принесли и изменили нацпроекты на полуострове?

Пора в путь-дорогу

Крым должен стать примером эффективной реализации нацпроектов — Володин Как рассказала руководитель регионального проектного офиса Аппарата Совета министров Республики Крым Наталья Писарева, на реализацию 11 нацпроектов в Крыму было выделено почти 15 млрд рублей. «Крым сейчас занимает второе место среди всех субъектов РФ по кассовому освоению средств, оно составило уже 53%, — сообщила она. — Впереди только Самарская область. Быстрее всего выполняется программа по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь заложено наибольшее финансирование: 5,5 млрд рублей. И это только в рамках этого нацпроекта. А ещё 10,5 млрд на дороги — из резервного фонда правительства РФ».