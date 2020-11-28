Вместо банкета — ужин в номере. Что Крым предложит туристам на Новый год

Главными на минувшей неделе в Крыму стали две новости: прогноз об увеличении заболевших новой коронавирусной инфекцией к середине зимы — и ограничения, касающиеся праздничных массовых мероприятий. Ставит ли это крест на новогодних ожиданиях туротрасли полуострова, разбирался «АиФ-Крым».

Никаких дискотек

В Крыму запретят новогодние корпоративы и ночную работу общепита Несколько недель назад озвучивали оптимистичные прогнозы: россияне поедут на полуостров. Раз в Москве и Санкт-Петербурге не будет традиционной новогодней программы, выиграет Крым. Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму РК Алексей Черняк даже предположил, что есть шансы принять до 800 тысяч гостей, в 2,5 раза больше, чем на прошлогодние зимние праздники.

Но тут грянул указ главы Крыма Сергея Аксёнова. С 20 декабря по 15 января предприниматели и учреждения — в том числе, отели, санатории, пансионаты, не могут проводить банкеты, корпоративы, концерты. Никаких ночных дискотек, караоке, тусовок в клубах. Очевидно, что заработать организаторам праздников не удастся.