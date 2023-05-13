Вместо надоевших котлет. Беру батон, вчерашнюю картошку и готовлю сытный завтрак

Антуан-Огюстен Парментье – армейский фармацевт из Франции, который был военнопленным. Из еды он мог есть только картофель, который считался кормом для скота. У Французов же был принят закон против этого клубня в 1748 году. Так что наказание военнопленного считалось жестоким.

Во время заключения, француз открыл для себя, что картофель вкусный. После войны он освободился и рассказал всем о чудесном продукте. Показал разные способы подачи. Один из них – пюре.

Если вы приготовили большое количество пюре и уже устали его есть, вы можете сделать из него ленивые пирожки! Готовим!

Ингредиенты:

картофельное пюре — тарелка;

батон — шт;

яйца — 4 шт;

лук — шт;

соль;

растительное масло.

Приготовление начинки:

Луковицу нарезаем на мелкие кубики. Соединяем в миске лук с одной тарелкой приготовленного пюре. Перемешиваем ложкой.

Если в пюре уже была соль, то повторно ее добавлять не нужно.

Для ленивых пирожков нам не потребуется тесто, только батон. Нарезаем хлеб на ломтики одинаковой толщины. Намазываем сверху картофельную начинку толстым слоем.

Всего у нас получилось 10 заготовок. На это количество разбиваем в миску 4 куриных яйца. Добавляем щепотку соли. Взбиваем венчиком.

Ставим на плиту сковороду и наливаем растительное масло. Заготовки обмакиваем в яичной смеси.

Отправляем изделия на сковороду. Готовим с двух сторон до золотистого цвета.

Блюдо очень простое, не нужно вымешивать тесто. Отличный вариант для завтрака или перекуса. Вкус напоминает пирожки с картошкой или ватрушки. Попробуйте!