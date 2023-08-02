Вместо надоевших котлет. Готовлю дома на сковороде: сочно и невероятно вкусно

Более 500 000 заведений по всему миру имеют в своем меню различные вариации люля-кебаб. Логично предположить, что данное мясное блюдо готовится в основном на Востоке и в Средней Азии. Именно в этих уголках земного шара можно попробовать самый сочный и нежный люля-кебаб.

Данное яство благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также на нервную. В некоторых странах считается, что люля полезнее обычных котлет.

Поэтому приготовим люля-кебаб самостоятельно дома с интересным шашлычным соусом.

Ингредиенты для люля-кебаб:

Говяжий фарш — кг;

Куриное филе — 500 г;

Лук репчатый — 3 шт.;

Кинза — 50 г;

Помидоры — 3 шт.;

Томатная паста — 4 ст. л.;

Сахар — 2 ч. л.;

Оливковая масло — ст. л.;

Укроп — 10 г;

Уксус 9% — ½ ч. л.;

Растительное масло — 80 мл;

Соль — 2 ч. л.;

Паприка копченая — ч. л.;

Кумин — ч. л.

Приготовление люля кебаба:

Нарезаем маленьким кубиком куриное филе, небольшими кусочками нарезаем пару луковиц. Выкладываем куриное филе в блендер, измельчаем до однородной массы.

Аналогично измельчаем лук, смешиваем с куриным и говяжьим фаршем в одной миске. Шинкуем кинзу, выкладываем в мясную массу 40 грамм, добавляем соль, копченую паприку и кумин.

Вымешиваем фарш руками, хорошо отбиваем.

Накрываем фарш пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 3 часа.

В это время, для приготовления соуса, очищаем помидоры от шкурки, нарезаем на небольшие дольки.

Помидоры выкладываем в чашу блендера, добавляем кинзу, чеснок, томатную пасту, растительное масло и сахар. Взбиваем компоненты в блендере до жидкого состояния. Соус готов.

Луковицу нарезаем полукольцами, шинкуем укроп, смешиваем компоненты. Выливаем в смесь лука и укропа уксус, оставляем мариноваться.

В сковороде разогреваем растительное масло, формируем небольшие вытянутые колбаски из фарша.

Обжариваем колбаски на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Для красивой подачи люля кебаб стоит посыпать маринованным в уксусе луком.

Подавать блюдо рекомендуется с приготовленным шашлычным соусом.