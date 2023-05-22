Вместо надоевших котлет и шашлыков. Так куриную грудку вы ещё не готовили

Куриная грудка стала считаться блюдом для худеющих. Сейчас многие диетологи и спортивные тренеры основывают свои курсы похудения и набора массы на рецептах из куриной грудки. Многие способы приготовления смущают людей, так как выглядят не особо вкусно.

Однако, куриную грудку можно приготовить сочной и ароматной. Это отличная замена свинине или говядине.

Дело в том, что в куриной грудке содержится много животного белка. Он необходим для поддержания нормального функционирования организма.

Если вы хотите научиться вкусно готовить куриную грудку, стоит познакомиться с данным рецептом.

Ингредиенты для жареной куриной грудки:

сметана — 100 г;

яйцо — шт.;

горчица — ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — ⅓ ч. л.;

паприка — ч. л.;

кориандр — ч. л.;

куриная грудка — 800 г;

соевый соус — 2 ст. л.;

растительное масло — 30 мл;

мука — 4 ст. л.

Приготовление жареной куриной грудки:

Зубчики чеснока нужно измельчить на маленьких резцах терки. В сметану выкладываем измельченный чеснок, яйцо, горчицу, соль, черный молотый перец, паприку и кориандр. Ингредиенты необходимо тщательно перемешать.

Куриную грудку надо нарезать вдоль, толщина каждого куска не более см. Далее куски режем поперек, выкладываем в глубокую миску и заливаем сметанным соусом.

В смесь курицы и сметанной массы выливаем соевый соус, перемешиваем и накрываем пищевой пленкой. Мясо надо мариновать в холодильнике пару часов.

В сковороде разогреваем растительное масло, куриное мясо смешиваем с мукой.

В горячее масло выкладываем кусочки. Обжариваем грудку на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

При обжарке второй стороны можно накрыть сковороду крышкой.

Это хорошая замена привычным котлетам, а также отварной грудке. Жареное куриное мясо сочетается с овощами, рисом, картофелем и прочими гарнирами.