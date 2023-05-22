Вместо надоевших котлет и шашлыков. Так куриную грудку вы ещё не готовили

Куриная грудка стала считаться блюдом для худеющих. Сейчас многие диетологи и спортивные тренеры основывают свои курсы похудения и набора массы на рецептах из куриной грудки. Многие способы приготовления смущают людей, так как выглядят не особо вкусно.
Однако, куриную грудку можно приготовить сочной и ароматной. Это отличная замена свинине или говядине.
Дело в том, что в куриной грудке содержится много животного белка. Он необходим для поддержания нормального функционирования организма.
Если вы хотите научиться вкусно готовить куриную грудку, стоит познакомиться с данным рецептом.
Ингредиенты для жареной куриной грудки:
- сметана — 100 г;
- яйцо — шт.;
- горчица — ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — ⅓ ч. л.;
- паприка — ч. л.;
- кориандр — ч. л.;
- куриная грудка — 800 г;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- растительное масло — 30 мл;
- мука — 4 ст. л.
Приготовление жареной куриной грудки:
Зубчики чеснока нужно измельчить на маленьких резцах терки. В сметану выкладываем измельченный чеснок, яйцо, горчицу, соль, черный молотый перец, паприку и кориандр. Ингредиенты необходимо тщательно перемешать.
Куриную грудку надо нарезать вдоль, толщина каждого куска не более см. Далее куски режем поперек, выкладываем в глубокую миску и заливаем сметанным соусом.
В смесь курицы и сметанной массы выливаем соевый соус, перемешиваем и накрываем пищевой пленкой. Мясо надо мариновать в холодильнике пару часов.
В сковороде разогреваем растительное масло, куриное мясо смешиваем с мукой.
В горячее масло выкладываем кусочки. Обжариваем грудку на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
При обжарке второй стороны можно накрыть сковороду крышкой.
Это хорошая замена привычным котлетам, а также отварной грудке. Жареное куриное мясо сочетается с овощами, рисом, картофелем и прочими гарнирами.