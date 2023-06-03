Вместо шашлыка. Рецепт турецкого блюда адана-кебаб

Адана-кебаб – одно из самых популярных люд турецкой кухни и оно отлично сочетается со свежими овощами.

Если вам по душе восточная кухня, то вы точно должны попробовать адана-кебаб. Это турецкое блюдо, которое готовится из баранины с большим количеством специй и готовится, как шашлык, над горячими углями. Его обычно подают со свежими овощами и йогуртовым соусом. Фокус расскажет, как его приготовить.

Адана-кебаб

Ингредиенты:

500 г баранины без кости;

1 столовая ложка красного перца;

1 чайная ложка соли;

1/4 чайной ложки перца чили;

1/4 чайной ложки кумина;

1/4 чайной ложки кориандра;

1/4 чайной ложки мяты;

4 шампура для кебаба.

Нарежьте баранину на кусочки и пропустите через мясорубку два раза. Или сразу можете взять готовый фарш.

Добавьте к мясу все специи и хорошо перемешайте руками.

Разделите фарш на четыре равные части и обмакните руки в воду.

Нанизывайте фарш на шампуры, равномерно распределяя его по всей длине и придавая цилиндрическую форму.

Обжаривайте кебабы на гриле или сковороде-гриль, переворачивая их каждые несколько минут, до золотистой корочки.

Подавайте адана-кебаб горячими с лавашом и овощами.

Также приготовьте вкуснейший соус из йогурта и чеснока. Он отлично сочетается с мясными и овощными блюдами.

Соус из йогурта и чеснока

Ингредиенты:

1 стакан несладкого йогурта;

2 зубчика чеснока;

соль, перец черного молотый;

2 столовые ложки зелени укропа или мяты

Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Мелко нарежьте зелень. В миске смешайте йогурт, чеснок, соль, перец и зелень. Можно добавить немного лимонного сока.

Если вам нравится восточная кухня, на десерт попробуйте приготовить баклаву. Это блюдо из теста, орехов и меда готовили еще в древней Ассирии.