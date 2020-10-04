Вновь вводятся ограничения на массовые мероприятия в Севастополе

В Севастополе вновь введут ограничения на проведение массовых мероприятий. О принятии соответствующего решения сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём еженедельном интервью.

При этом уже запланированные на начало октября торжества и встречи отменять не будут. Подобное решение связано с неблагоприятной эпидемической ситуацией в Севастополе.

Глава города добавил, что Роспотребнадзор также рекомендует сократить места в кинотеатрах в два раза – зрителей будут рассаживать друг от друга, посещать сеансы можно будет только в масках. Однако, закрывать кинотеатры пока никто не планирует – подытожил Михаил Развожаев.