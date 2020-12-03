Во дворах Симферополя уже установили пять спортплощадок, осталось две

Во дворах многоквартирных домов Симферополя установили уже пять новых спортивных площадок, передает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на замглавы ведомства Эмиля Мамедиева.

Где в Симферополе до конца года установят детские площадки? «Пять площадок уже установлены и в ближайшее время будут приняты в муниципальную собственность, на оставшихся адресах – на улице Балаклавская и проспекте Кирова – работы выполнены на 50%. По указанным адресам выполняется установка тренажеров», – отметил Мамедиев.

Он уточнил, что адресный перечень для установки спортивных площадок формировался, в том числе, по заявкам, которые поступили от горожан.