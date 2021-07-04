«Во имя мира и любви»: над 35-й береговой батареей прозвучали песни в память о защитниках Севастополя

«Во имя мира и любви». На территории Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» почтили память защитников Севастополя. 3 июля, в годовщину завершения Второй героической обороны, над морем и скалами прозвучали песни концерта-реквиема в память о тех, кто проливал здесь кровь и пожертвовал собственной жизнью. Участники памятного вечера отнеслись к нему с особым трепетом: все они служили и продолжают служить Родине.

«Хочешь, я покажу тебе свой город,

Ставший легендой ещё при жизни.

По меркам истории он очень молод:

Всего лишь 3 века служения Отчизне.

Всего лишь 3 века, как целая вечность…»

Вечностью для защитников Севастополя были и последние дни героической обороны. Они шагнули в бессмертие, ни на миг не предав родную землю. 10 лет подряд на святой земле, где её защитники проливали кровь, их помнят и чтят, передавая это наследие потомкам.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «В этот день мы хотим, чтобы люди, пришедшие на площадь, и те, которые посмотрят вашу программу, те, которые что-нибудь захотят прочитать, поняли, как тяжела эта военная ноша. Когда мы говорим банальные слова: на войне страшно, на войне убивают, – это остаётся банальностью до тех пор, когда люди не заглянут в свой семейный альбом и не почитают, что же было с их родственниками. Мы побуждаем их к этому. Загляните в семейный альбом».

Для участников Вечера памяти концерт-реквием – не просто очередное выступление. Это личное. Семейные истории многих из них переплетены с военным и послевоенным Севастополем. Здесь вместе с родным городом переживали оккупацию их отцы и деды, бабушки и мамы, а после они же, не покладая рук трудились, чтобы вернуть Белокаменному его прежний прекрасный облик.

ВАЛЕРИЙ ЯРЁМЕНКО, заслуженный артист Российской Федерации: «Наша семья, мамина семья – мама, её папа, мои бабушка и дедушка. Это истинные герои, я их считаю, потому что выживать простому человеку в оккупации – это очень сложно. Мой дед, я знаю по рассказам мамы, иногда ночью выходил, это было запрещено, ловил рыбу и кормил и нашу семью, и наших друзей. Я считаю его тоже настоящим героем».

ВАДИМ ГУЦАН, соведущий концерта-реквиема «Во имя мира и любви»: «Здесь в оккупации находилась моя бабушка, после войны она отстраивала город. Здесь родилась моя мама, которая в детские годы тоже участвовала на разборе завалов, в частности Дворец пионеров дети разбирали и помогали строителям».

На экранах мелькают кадры кинохроники, подготовленные телеканалом «НТС». Суровые и смеющиеся лица сменяют друг друга, тая среди пейзажей родного города. Мужчины, женщины и дети – это все те, кто отстаивал Севастополь, все те, благодаря кому он вырос из руин, все те, кто передал нам этот город, чтобы мы бережно хранили и защищали его.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Правильней было бы, конечно, отмечать каждый день, потому что 3 июля – это официальная дата, а после 3 июля до 17-го наши ребята защищали Севастополь, защищали Отечество. И добрая традиция, которая сложилась, собирает единомышленников здесь, на 35-й батарее. У нас всегда особенные ощущения от этого концерта, потому что нам кажется, что в этот вечер те, кто здесь был в 1941-1942 году, а особенно в последние недели 1942-го года, последние недели обороны, они все с нами».

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «Самое малое, что мы можем для них сделать – это не забывать. Поэтому такие мероприятия в музейном комплексе «35-я береговая батарея» проводятся ежегодно. Это хорошо, потому что мы вспоминаем настоящих героев, настоящих защитников. И хорошо, что на таких мероприятиях присутствует молодёжь, потому что память позволяет нам воспитывать в патриотическом духе подрастающее поколение».

Кровопролитная и жестокая, героическая и возвышенная – Вторая оборона Севастополя не оставила равнодушным никого на бескрайних просторах нашей Родины. Из Хабаровска на Вечер памяти на 35-ю батарею приехала концертная группа «Мы есть мы». Её участники – боевые офицеры, в творчестве которых тоже отразились самые трагические страницы судьбы нашего города.

РОМАН ГРЕКОВ, начальник управления кадров Восточного военного округа: «Группа записала свой первый самостоятельный альбом, первой песней которого стала песня «Война». Она посвящена городу Севастополю. Два члена нашего коллектива родились и выросли в городе Севастополе, пронизаны историей этого места. Города-памятника. И первая песня как раз посвящена событиям, которые прошли в 1942 году на 35-й батарее».

И, конечно, не могли не присоединиться к Вечеру памяти участники Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Весь их репертуар – гимн героизму моряков-черноморцев, чьи традиции они чтят и бережно хранят. Для многих участников ансамбля память о страшных днях войны – тоже личная история.

АЛЕКСЕЙ КОСТЯНИКОВ, художественный руководитель ансамбля песни и пляски Черноморского флота: «В Пантеоне, в том числе, на табличке моя фамилия там написана, то есть место действительно знаковое, скорбное, и дата печальная. Я хочу сказать, что в нашем городе в памятные даты исполняется во время церемонии возложения венков песня «Заветный камень», в том числе, в нашем сегодняшнем репертуаре эта песня прозвучит».

«Последний матрос Севастополь покинул,

Уходит он, с волнами споря».

Звуки этой песни, знакомые каждому жителю нашего города, живо отзываются в сердцах и душах гостей вечера памяти. Впрочем, назвать их гостями можно вряд ли: для многих 35-я береговая батарея давно стала родной, а её история – личной трагедией.

«Мы много лет здесь были, были ещё, когда батарея не была построена, не был создан мемориал. Тогда ещё здесь ходили, смотрели, думали, вспоминали». «Я здесь потому, что я, в первую очередь, житель города Севастополя, и знаю эту историю от бабушек и дедушек». «Мы испытываем добрые патриотические чувства. Мы случайно попали на этот концерт и, конечно, очень трогательно, потому что вспоминается история Севастополя в послевоенное время. Показывают заметки из старых газет, фотографии чёрно-белые. И, конечно, всё сопровождается красивой музыкой».

Над Пантеоном памяти и Некрополем раздаются звуки таких знакомых «Журавлей», «Севастопольского вальса», «Хотят ли русские войны». Давно зашло солнце, но несмотря на дождь площадь не пустеет: севастопольцы поют любимые песни вместе с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым. А раз так, любимый город может спать спокойно.

И вот звуки музыки смолкают. Все оборачиваются на флаги и над морем звучит торжественный залп.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕННИКОВА, корреспондент: «На месте, где когда-то проливалась кровь, сегодня гуляют дети. На земле, изуродованной гусеницами танков, вновь цветут цветы. А в небе, разрывавшемся от грохота орудий, вновь звучат песни. Звучат над последним оплотом защитников Севастополя – 35-й береговой батареей. Звучат, как гимн их великому подвигу. Звучат, как символ вечной жизни и знак благодарности потомков».

Екатерина Костенникова, Анатолий Паньков, Александр Устич, «Севинформбюро»