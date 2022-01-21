Во всех школах Симферополя отменены занятия из-за сообщений о минировании

После сообщений о минировании занятия отменены во всех образовательных школах Симферополя. Такой информацией поделился врио главы горадминистрации Максим Балахонов.

В Симферополе сообщили о минировании двух школ Напомним, что сначала сообщение о минировании поступили в две школы — №24 и №29, затем количество увеличилось до 14 городских школ. Детей и педагогический состав эвакуировали.

Позже власти города сообщили, что на почту одного из структурных подразделений администрации поступило электронное письмо о минировании всех школ.