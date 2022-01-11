Во вторник прилетят в аэропорт Симферополя три вчерашних авиарейса

Во вторник должны прибыть три авиарейса в аэропорт Симферополя, которые задержались накануне из-за сильного тумана в столице полуострова, передает пресс-служба воздушной гавани.

Прибытие 12 самолетов в аэропорт Симферополя задерживается из-за тумана «В течение вчерашнего вечера и ночи были приняты и отправлены все задержавшиеся из-за тумана рейсы за исключением трех, прибытие которых авиакомпании перенесли на сегодняшний день», — сообщили в аэропорту.

На данный момент аэропорт Симферополя работает в штатном режиме.