Вода и воздух стали чище. Как режим изоляции повлиял на экологию Крыма

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 23. АиФ-Крым №23 03/06/2020

После вынужденного сиденья в четырёх стенах крымчане наконец-то получили возможность свободно передвигаться. И обнаружили, что вокруг многое изменилось, причём в лучшую сторону. Как повлиял на природу полуострова режим самоизоляции, рассказывает «АиФ-Крым».

Дышать стало легче

В Крыму разработали шесть горных автомобильных маршрутов для отдыхающих Обычно май — это время, когда в Крым начинает массово прибывать транспорт с материка. В прошлом году Крым и Севастополь оказались на девятом месте в рейтинге самых привлекательных для автотуристов регионов. Во время курортного сезона количество только легкового транзитного и «курортного» транспорта сравнивается с тем автопарком, которыми владеют крымчане. Автомобиль, кстати, есть у каждого третьего совершеннолетнего жителя республики. Летом три самых «пресыщенных» автотранспортом города — Симферополь, Ялта и Судак.

В последнюю неделю мая этого года, по данным мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в РК, в Ялте не наблюдалось превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязнителей. Два стационарных поста, расположенных в городе, замеряют уровень взвешенных веществ в воздухе, соединений серы, азота, углерода, формальдегида. Большая часть этих веществ как раз присутствует в автомобильных выхлопах. А вот в конце мая прошлого года превышение ПДК регистрировалось по взвешенным веществам — частичкам сажи и пыли, а также по диоксиду азота.