«Вода сносит машины и людей». Что происходит в Ялте и других городах Крыма

Накануне в Крыму буквально ушла под воду Керчь, а в пятницу, 18 июня, страдают уже Севастополь и Ялта. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму предупреждает, что сильные дожди накроют в ближайшие часы и Симферополь. Как обстоят дела на полуострове, рассказывает «АиФ-Крым».

В Керчи налаживается, в Ялте только начало

17 июня в Крыму объявили «чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня реагирования». В этот день сильные ливни были на востоке полуострова, в частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков. В городе оказалось затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, а также горбольница №1. Ливень также затопил несколько населенных пунктов Ленинского района. Таким образом, пострадали около 300 домовладений. Но, благо, жертв нет.

Керчь и восток Крыма после ливней

Ливни прошли в Керчи в ночь на 17 июня. © Пресс-служба администрации Керчи

После дождей в Крыму ввели режим ЧС регионального масштаба. © пресс-служба главы РК

В связи с обильным выпадением осадков и затоплением территорий власти Крыма ввели режим функционирования «чрезвычайная ситуация». © Пресс-служба администрации Керчи

Всего в зону подтопления попало 1700 человек. © Пресс-служба администрации Керчи

Керчь. © Пресс-служба администрации Керчи

Керчь. © Пресс-служба администрации Керчи

Трасса © пресс-служба главы РК

«Важно выявить причины подтопления и пути их ликвидации», — подчеркнул глава РК Сергей Аксенов. © пресс-служба главы РК

«Жителям пострадавших регионов нанесен серьезный материальный ущерб. Однако самое главное то, что удалось избежать человеческих жертв», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. © пресс-служба главы РК

© пресс-служба главы РК

Устранение последствий непогоды. © пресс-служба главы РК

Восток Крыма. © пресс-служба главы РК

© пресс-служба главы РК

Восток Крыма. © пресс-служба главы РК

© пресс-служба главы РК

Керчь и восток Крыма после ливней

Ливни прошли в Керчи в ночь на 17 июня. © Пресс-служба администрации Керчи

После дождей в Крыму ввели режим ЧС регионального масштаба. © пресс-служба главы РК

В связи с обильным выпадением осадков и затоплением территорий власти Крыма ввели режим функционирования «чрезвычайная ситуация». © Пресс-служба администрации Керчи

Всего в зону подтопления попало 1700 человек. © Пресс-служба администрации Керчи

Керчь. © Пресс-служба администрации Керчи

Керчь. © Пресс-служба администрации Керчи

Трасса © пресс-служба главы РК

«Важно выявить причины подтопления и пути их ликвидации», — подчеркнул глава РК Сергей Аксенов. © пресс-служба главы РК

«Жителям пострадавших регионов нанесен серьезный материальный ущерб. Однако самое главное то, что удалось избежать человеческих жертв», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. © пресс-служба главы РК

© пресс-служба главы РК

Устранение последствий непогоды. © пресс-служба главы РК

Восток Крыма. © пресс-служба главы РК

© пресс-служба главы РК

Восток Крыма. © пресс-служба главы РК

© пресс-служба главы РК