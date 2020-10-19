Вода в Кадыковском карьере подходит для водоснабжения Севастополя

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Фото: sev.gov.ru

Вода в Кадыковском карьере подходит для водоснабжения Севастополя. Об этом рассказал главный инженер ГУП «Водоканал» Алексей Степакин. Сотрудники предприятия взяли пробы из этого карьера.

Вода в Кадыковском карьере подходит для водоснабжения Севастополя

«Перед проработкой вопроса забора воды из данного источника ГУП «Водоканал» были отобраны пробы и выполнены анализы в аккредитованной Центральной лаборатории питьевой воды. Пробы были выполнены в июле и октябре. Результаты анализов показали, что превышений, которые бы сказали, что вода не поддается очистке и каким-то образом повлияет на водоснабжение, нет. Сейчас мы проводим контрольные замеры», – отметил Алексей Степакин.

В ходе отбора воды проводятся химический, бактериологический и радиологический анализы.

«Контрольные пробы, которые взяты сегодня будут обнародованы», – сказал главный инженер.

При подаче воды из Кадыковского карьера в Севастополь пробы будут брать регулярно. На гидроузле №3 лабораторные пробы отбирают круглосуточно.

Вода из карьера будет поступать в Черную речку, далее – на гидроузел №3. После очистки и обеззараживания воду будут подавать в городской водопровод.

Каждый день «Водоканал» планирует брать из этого альтернативного источника 15 тысяч кубических метров воды. Такой подход позволит меньше воды отбирать из Чернореченского водохранилища. Запасы воды в Кадыковском карьере составляют 4,67 млн кубических метров.

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