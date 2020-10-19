Фото: sev.gov.ru

Вода в Кадыковском карьере подходит для водоснабжения Севастополя. Об этом рассказал главный инженер ГУП «Водоканал» Алексей Степакин. Сотрудники предприятия взяли пробы из этого карьера.

«Перед проработкой вопроса забора воды из данного источника ГУП «Водоканал» были отобраны пробы и выполнены анализы в аккредитованной Центральной лаборатории питьевой воды. Пробы были выполнены в июле и октябре. Результаты анализов показали, что превышений, которые бы сказали, что вода не поддается очистке и каким-то образом повлияет на водоснабжение, нет. Сейчас мы проводим контрольные замеры», – отметил Алексей Степакин.

В ходе отбора воды проводятся химический, бактериологический и радиологический анализы.

«Контрольные пробы, которые взяты сегодня будут обнародованы», – сказал главный инженер.

При подаче воды из Кадыковского карьера в Севастополь пробы будут брать регулярно. На гидроузле №3 лабораторные пробы отбирают круглосуточно.

Вода из карьера будет поступать в Черную речку, далее – на гидроузел №3. После очистки и обеззараживания воду будут подавать в городской водопровод.

Каждый день «Водоканал» планирует брать из этого альтернативного источника 15 тысяч кубических метров воды. Такой подход позволит меньше воды отбирать из Чернореченского водохранилища. Запасы воды в Кадыковском карьере составляют 4,67 млн кубических метров.