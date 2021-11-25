Водитель BMW сбил ребенка на зебре в Севастополе

Водитель BMW сбил восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, передает пресс-служба МВД РФ по Севастополю.

В Карелии перевернулся автобус с севастопольскими студентами Инцидент произошел на проспекте Октябрьской Революции накануне вечером. В результате ДТП мальчик оказался в больнице. Медики осмотрели мальчика, и, оценив его состояние как удовлетворительное, выписали.

«Девушка 1986 года рождения, управляя автомобилем BMW, проезжая регулируемый перекресток, совершила наезд на восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе», – рассказала замначальника пресс-службы ведомства Мария Нажа.