Водитель джипа, уходя от столкновения с велосипедистом, влетел на заправку

Джип влетел на автозаправку и перевернулся под Феодосией, передает пресс-служба МВД РФ по республике.

Крымчанина приговорили к 20 годам тюрьмы за издевательства над падчерицей Согласно предварительной информации, к ДТП привело то, что водитель пытался избежать столкновения с несовершеннолетним велосипедистом, который выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с автомобилем Renault Duster.

«Водитель автомобиля, уходя от столкновения, допустил выезд за пределы проезжей части, где допустил наезд на препятствие. В результате произошло опрокидывание транспортного средства», — добавили в сообщении полиции.