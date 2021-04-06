Водитель фуры сбил насмерть пенсионера в центре Керчи

В центре Керчи водитель фуры насмерть сбил пожилого пешехода, передает пресс-служба УГИБДД МВД по РК.

Пьяный крымчанин на машине своей бывшей возлюбленной въехал в столб ДТП произошло на улице Маршала Еременко с участием авто Scania с полуприцепом.

«Водитель допустил наезд на пешехода 1945 года рождения, переходившего дорогу в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина получил смертельные травмы. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в региональном ГИБДД.