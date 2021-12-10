Водитель грузового авто сбил пешехода на «зебре»

Водитель грузового авто наехал на перехода, который переходил дорогу по «зебре». В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован, передает пресс-служба пропаганды крымского управления ГИБДД.

Водителя, сбившего в Ялте ветерана ВОВ, ищет прокуратура ДТП произошло накануне вечером на 60-м километре автодороги Симферополь — Евпатория. Согласно предварительным данным, водитель грузового авто Mercedes-Benz не пропустил пешехода.

«В 19:00 водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по дороге со стороны города Саки в направлении Евпатории, не предоставил преимущество в движении пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в Госавтоинспекции.