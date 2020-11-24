Водитель иномарки насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Крыму

В Крыму водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, передает УГИБДД МВД по республике.

Четыре человека погибли в ДТП в районе Ангарского перевала в Крыму ДТП произошло накануне утром на автодороге Красноперекопск – Симферополь.

«Водитель Opel Vectra» 1996 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, допустил наезд на пешехода 2002 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в сообщении.