Водитель легкого авто погиб в тройном ДТП под Симферополем

В районе села Богдановка под Симферополем произошло тройное ДТП, в результате которого погиб человек, передает пресс-служба УГИБДД МВД по РК.

В Керчи пожилой мужчина скончался под колесами автомобиля Согласно информации ведомства, столкнулись грузовой автомобиль Газель, Opel Vectra и Skoda Octavia. Водитель грузового авто не уступил дорогу немецкому автомобилю на регулируемом перекрестке, в результате чего произошло столкновение. От удара Газель отбросило на стоящий справа автомобиль Skoda Octavia, а Opel выехал за пределы проезжей части, где перевернулся.

В результате ДТП погиб водитель Opel Vectra.