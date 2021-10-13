Водитель легкого авто пострадал в результате ДТП на ЮБК

В Большой Ялте произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель легкового авто, передает пресс-служба МВД по республике.

В Крыму будут судить водителя мусоровоза за смертельное тройное ДТП ДТП произошло 13 октября на автодороге Алушта – Ялта.

«37-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Алушты, не справившись с управлением, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel. В результате ДТП пострадал 51-летний водитель легкового автомобиля», – уточнили в сообщении.