Водитель легкого авто протаранил мусорные баки в Севастополе и был задержан

Сотрудники полиции задержали 28-летнего водителя, который протаранил мусорные баки автомобилем ВАЗ в Севастополе, передает пресс-служба регионального УМВД РФ.

В Ялте полицейские спасли мужчину от переохлаждения Полиция узнала о неадекватном поведении водителя от жителя дома, который наблюдал за происходящим из своей квартиры. Он рассказал, что некто врезался на автомобиле в мусорные контейнеры, которые стояли на оборудованной для них площадке. Затем мужчина вышел из машины и, по словам очевидца, вел себя неадекватно. Когда появились полицейские, он закрылся в авто.

«Несмотря на оказанное противодействие, автоинспекторы извлекли водителя из транспортного средства и направили в ОМВД России по Нахимовскому району», – сообщили в ведомстве.