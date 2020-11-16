Водитель легкового авто протаранил машины «скорой» и МЧС в Севастополе

Водитель легкого авто Honda протаранил автомобиль «скорой помощи», а следом — авто МЧС в Севастополе, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на региональное управление МВД.

В Судаке 61-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево Авария произошла на улице Генерала Лебедя. Участники будущего ДТП стояли на перекрестке.

«Скорая помощь», включив спецсигналы, поехала на красный свет. Водитель автомобиля Honda Accord по невыясненной причине решил ехать следом и врезался в остановившуюся «скорую помощь». Потом решил резко сдать назад и протаранил стоявший сзади УАЗ, принадлежащий МЧС Севастополя», — рассказали в МВД Севастополя.