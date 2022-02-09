Водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Симферополе

В Симферополе утром водитель сбил несовершеннолетнюю девочку, которая перехода проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на отдел пропаганды республиканского управления ГИБДД.

Суд признал ИП виновным в гибели девяти человек в ДТП на трассе «Таврида» Авария произошла с участием авто Chevrolet Lanos под управлением водителя 1977 года рождения в районе дома № 39 по улице Севастопольской.

«Водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения, девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — рассказали в ведомстве.