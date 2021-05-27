Водителя КамАЗа зажало в кабине, в результате ДТП под Симферополем

На трассе в Симферопольском районе произошло ДТП с участием КамАЗа, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Три человека пострадали в ДТП под Бахчисараем В районе села Журавлевка водитель грузовика не справился с управление, в результате чего машину занесло и она опрокинулась, а затем врезалась в дерево на обочине. В кузове авто оказался зажат водитель.

«Спасателями с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента проведены мероприятия по деблокированию пострадавшего», – рассказали в пресс-службе ведомства.