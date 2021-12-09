Водителя, сбившего в Ялте ветерана ВОВ, ищет прокуратура

Крымская прокуратура начала проверку по факту ДТП в Ялте с участием ветерана ВОВ, передает пресс-служба надзорного ведомства.

В Раздольненском районе Крыма погибли два человека в ДТП Сотрудники ведомства установят обстоятельства случившегося и займутся поиском водителя, который сбил 95-летнего мужчину. Напомним, что водитель с места ДТП скрылся.

«В рамках проверки будут взяты на контроль мероприятия по поиску и установлению личности водителя, осуществившего наезд при движении задним ходом на пожилого мужчину в районе улицы Пальмиро Тольятти в Ялте», – сообщили в пресс-службе.