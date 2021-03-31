Водоем поблизости участка – это приятный бонус

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Евгений
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Водоем поблизости участка – это приятный бонус

Стальные шпунтовые сваи — это строительные материалы, удерживающие воду и почву для всех типов наземных, портовых и водных сооружений. А ведь укрепление берега очень важно!

Этот метод представляет собой самое передовое решение в этой области. Он состоит из нескольких свай, которые сцеплены и забиты в грунт. Забивка профилей Ларсена производится вибрационным методом. Вдоль каждого края расположены симметричные крючки-уголки, которые при врезании в грунт устанавливаются вертикально, тем самым создавая стыки и обеспечивая полное уплотнение. Благодаря системе с широким спектром профилей различной формы (плоские, изогнутые, арочные) и размеров, можно формировать различные конфигурации открытых и закрытых поверхностей.

Стальные шпунтовые сваи с профилями Ларсена используются при строительстве:

  • дороги и каналы;
  • защита котлованов, строительных объектов на водных путях;
  • свалки и стены для защиты от шума;
  • гидротехнические сооружения;
  • строительство АЗС для установки закопанных резервуаров.

Стальные шпунтовые сваи Ларсена образуют полное уплотнение для защиты от проникновения жидких материалов.

U-образные профили

Преимущества

  • Разнообразный ассортимент секций для самых разных применений;
  • Широкий спектр применения благодаря выдающимся структурным свойствам;
  • Оптимальное повторное использование;
  • Хорошие ходовые качества, хорошее качество;
  • Простой монтаж анкерных систем и шарнирных соединений даже под водой.

Z-секции

Сплошное полотно шпунта и внешние замки являются ключевыми особенностями Z-образных профилей. Оба фактора положительно влияют на модуль упругости сечения шпунта — при относительно небольшом весе. Это приводит к высокой экономической эффективности.

Преимущества

  • Блокировочное соединение расположено в зоне с наименьшими усилиями сдвига.
  • Внешний замок обеспечивает исключительно благоприятное соотношение веса и модуля упругости.
  • Высокая монтажная высота секций приводит к высоким значениям жесткости, которые ограничивают прогиб и позволяют выбирать изделия из стали более высокого качества.

Комбинированные стальные шпунтовые сваи

Комбинированные стальные шпунтовые сваи состоят из несущих и промежуточных свай и используются, в частности, в морских инженерных проектах для тяжелых условий эксплуатации на побережье, в том числе в морских приложениях, таких как причальные стенки, пирсы, конструкции доков. Комбинированные сваи также используются в шлюзах, плотинах, внутренних портах, полигонах и устоях.

Преимущества

  • Модульная система, позволяющая использовать комбинированные шпунтовые сваи, а также оптимальную адаптацию к конструкционным и конструктивным требованиям;
  • Оптимальная адаптация к конструкционным и конструктивным требованиям;
  • Хорошие ходовые качества благодаря практически симметричному расположению секций сваи.

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