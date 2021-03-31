Водоем поблизости участка – это приятный бонус

Стальные шпунтовые сваи — это строительные материалы, удерживающие воду и почву для всех типов наземных, портовых и водных сооружений. А ведь укрепление берега очень важно!

Этот метод представляет собой самое передовое решение в этой области. Он состоит из нескольких свай, которые сцеплены и забиты в грунт. Забивка профилей Ларсена производится вибрационным методом. Вдоль каждого края расположены симметричные крючки-уголки, которые при врезании в грунт устанавливаются вертикально, тем самым создавая стыки и обеспечивая полное уплотнение. Благодаря системе с широким спектром профилей различной формы (плоские, изогнутые, арочные) и размеров, можно формировать различные конфигурации открытых и закрытых поверхностей.

Стальные шпунтовые сваи с профилями Ларсена используются при строительстве:

дороги и каналы;

защита котлованов, строительных объектов на водных путях;

свалки и стены для защиты от шума;

гидротехнические сооружения;

строительство АЗС для установки закопанных резервуаров.

Стальные шпунтовые сваи Ларсена образуют полное уплотнение для защиты от проникновения жидких материалов.

U-образные профили

Преимущества

Разнообразный ассортимент секций для самых разных применений;

Широкий спектр применения благодаря выдающимся структурным свойствам;

Оптимальное повторное использование;

Хорошие ходовые качества, хорошее качество;

Простой монтаж анкерных систем и шарнирных соединений даже под водой.

Z-секции

Сплошное полотно шпунта и внешние замки являются ключевыми особенностями Z-образных профилей. Оба фактора положительно влияют на модуль упругости сечения шпунта — при относительно небольшом весе. Это приводит к высокой экономической эффективности.

Преимущества

Блокировочное соединение расположено в зоне с наименьшими усилиями сдвига.

Внешний замок обеспечивает исключительно благоприятное соотношение веса и модуля упругости.

Высокая монтажная высота секций приводит к высоким значениям жесткости, которые ограничивают прогиб и позволяют выбирать изделия из стали более высокого качества.

Комбинированные стальные шпунтовые сваи

Комбинированные стальные шпунтовые сваи состоят из несущих и промежуточных свай и используются, в частности, в морских инженерных проектах для тяжелых условий эксплуатации на побережье, в том числе в морских приложениях, таких как причальные стенки, пирсы, конструкции доков. Комбинированные сваи также используются в шлюзах, плотинах, внутренних портах, полигонах и устоях.

Преимущества