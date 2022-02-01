Водохранилища Крыма получили значительный приток воды в январе

В январе зафиксирован значительный приток воды в крымские водохранилища, расположенные в руслах рек. Об этом сказано на сайте регионального гидрометцентра.

В Крыму опять ожидаются сильный снег и порывистый ветер К началу февраля общий суммарный объем воды в водохранилищах составил 159,7 млн кубометров. Это на 24,4 млн кубометров больше, чем месяц назад.

«Приток воды в водохранилища в январе был значительным и в млн кубометров составил: Белогорское – 6,4, Симферопольское – 5, Счастливое – 2,8, Чернореченское. – К началу февраля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 159,7 млн кубометров», — уточняется в сообщении.