Водохранилище, питающее Севастополь, не пополняется с лета

В Чернореченское водохранилище, которое питает Севастополь, уже больше месяца не поступает вода, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на синоптиков Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 28 августа прекратилось поступление воды в Чернореченское водохранилище, а с 31 августа – в Партизанское», — уточнили в учреждении.

Отмечается, что серьезные осадки наблюдались в Крыму в сентябре два раза: в начале месяца и в конце. Они носили локальный характер и не принесли большого притока воды в реках.