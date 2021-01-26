Водохранилище Севастополя пополняется темпами, превышающими расход воды

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что темп наполнения Чернореченского водохранилища превышает темпы расхода воды, передает «Новый Севастополь».

В Крыму COVID-19 за сутки подтвержден у девяти человек «Уже январь, обильные осадки дают наполнение, превышающее расход. Наполнение — 300 тысяч кубометров за сутки», — сообщил он.

Развожаев добавил, что власти города рассчитывают на дальнейший активный прирост запасов. По словам губернатора, необходимо, чтобы около 20 млн тонн за паводок пришло в Чернореченское водохранилище.