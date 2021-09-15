«Водоканал» предупреждает: в Севастополе активизировались мошенники

Фото: vodokanal-lo.ru

В Севастополе активизировались мошенники. Горожанам вновь стали массово отправлять уведомления о необходимости срочно провести поверку прибора учёта воды и при необходимости произвести замену. Бумажные уведомления замаскированы под обычные квитанции на оплату услуг ЖКХ. Севастопольский Водоканал предупреждает – данные уведомления направляют мошенники. Ни в коем случае не следует звонить по размещённым на квитанциях телефонах и тем более – производить оплату по указанным реквизитам. МАРИЯ ПАТЛАЕНКО, начальник службы сбыта ГУП «Водоканал»: «В настоящее время снова участились случаи обращения потребителей по вопросам поверки приборов учёта. Мы уже неоднократно информировали наших абонентов. Хотим ещё раз повторить, что ГУП «Водоканал» информацию о поверке приборов учёта размещает в личном кабинете на нашем официальном сайте, либо в платёжном документе, который ежемесячно направляется абоненту для оплаты».Городской «Водоканал» информирует – пломбы с приборов учёта могут снимать только сотрудники государственного унитарного предприятия. Всегда следует внимательно проверять квитанции на оплату услуг ЖКХ.МАРИЯ ПАТЛАЕНКО, начальник службы сбыта ГУП «Водоканал»: «Адресную рассылку о поверке приборов учёта ГУП «Водоканал» не производит. Вся информация содержится в платёжном документе. ГУП «Водоканал» производит информирование абонентов о снятии контрольных показаний. Согласно законодательству, которое мы должны производить не чаще чем 6 раз в месяц. Информация о графике съёма контрольных показаний также находится на нашем сайте в разделе «Абоненту – снятие показаний». Адресную рассылку Водоканал о поверке приборов учёта в адрес абонентов не направляет».В случае возникновения каких-либо вопросов жители Севастополя могут обратиться в «Водоканал» по единому номеру: 8-800-733-33-03, по будням, с 8 утра до 7 часов вечера.