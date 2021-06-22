Водоснабжение Ялты восстановлено на 90%

Водоснабжение Ялты восстановлено почти в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, ссылаясь на «Водоканал ЮБК».

Зону подтопления в Крыму будут мониторить со спутника Напомним, что водоснабжение было временно прекращено из-за сильных линей и подтопления города.

«Водоснабжение восстановлено на 90%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 24 водовозки. Завезено 650 кубометров воды на 51 адрес. Подача водоснабжения осуществляется по мере наполнения резервуаров чистой воды», – говорится в сообщении.