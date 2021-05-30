Водосточная система: назначение. Преимущества ПВХ водостоков

Что следует учитывать при проектировании водосточной системы

Дом похож на машину, каждая часть должна быть работоспособной, чтобы вся система работала должным образом. Сегодня мы должны обратить взор вверх, к нашей крыше, где мы сосредоточимся на дренажной системе. Система водостока с крыши разработана с основной целью — эффективно удалять воду с крыши и направлять ее туда, куда нужно. Без надлежащей водосточной системы вы можете столкнуться с целым рядом проблем. Давайте рассмотрим различные моменты, которые необходимо учитывать при проектировании водосточной системы для крыши, которую должны установить профессионалы. Вы можете тут mostasia.com.ua выбрать водосточные системы.

Каковы наиболее важные факторы водосточной системы?

Давайте рассмотрим несколько ключевых факторов, которые необходимо учитывать при сборке водосточной системы. Хотя это может показаться большим количеством, каждый фактор важен и должен быть рассмотрен.

Осадки и ветер

При проектировании дренажной системы вы должны учитывать количество осадков, выпадающих в вашем регионе. Если вы находитесь в климате с большим количеством дождей, вам, очевидно, нужна система, которая справится с этим. Нет никакой ценности в системе, которая не успевала за вашими дождями. Вы также захотите просмотреть планировку своего дома, чтобы увидеть, как ветер ударит по каждой части системы.

Размер водосточного желоба

Чтобы получить функциональную и эффективную водосточную систему, вы должны быть уверены, что выберете водосточную трубу и желоб подходящего размера. Контроль расхода дождя будет иметь важное значение для обеспечения бесперебойной работы системы.

Наклон крыши

В зависимости от наклона вашей крыши скопление воды будет меняться. Чем круче уклон крыши, тем меньше будет воды. В результате в некоторых частях вашего дома может не требоваться столько работы, сколько в других.

Сливы переливы

Каждый основной слив в вашей системе будет лучше обслуживаться, если будет иметь дополнительный слив. Этот слив будет иметь свой собственный набор труб и позволит воде продолжать слив, не беспокоясь о накоплении и соответствующем повреждении.

Расстояние между сливами

Все основные стоки должны находиться на расстоянии не более 60 метров друг от друга. Это позволяет обеспечить максимальное покрытие.

Система водостока с крыши может иметь большое значение для поддержания вашего дома в отличной форме. Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы настроить систему, которая идеально подходит для ваших нужд.