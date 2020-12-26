Водозабор на Кадыковском карьере передали в собственность Севастополя

Водозабор на Кадыковском карьере передали в собственность города. Соответствующее распоряжение было подписано на заседании Правительства Севастополя в субботу, 26 декабря.

ОКСАНА КУЗНЕЦОВА, директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Правительства Севастополя: «В собственность Севастополя принимается объект недвижимого имущества, обеспечивающий водозабор из Кадыковского карьера до реки Чёрная, для пополнения ресурсов водоснабжения Севастополя».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Кадыковский карьер передаётся, да? Предлагается поддержать. А дальше мы на баланс «Водоканала» передаём».

Напомним, станцию с четырьмя основными и двумя резервными высокопроизводительными насосами на пантоне за 68 дней возвели строители Минобороны. Воду из этого резервного источника начали подавать 19 декабря.