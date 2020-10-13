Водозабор на реке Бельбек поможет жителям села Камышлы

Фото: Instagram/Михаил Развожаев

Благодаря новому водозаборному сооружению, которое построят на реке Бельбек, село Камышлы смогут обеспечить водой раньше, чем планировалось изначально — уже в 2021 году. Об этом сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева. Глава региона поручил проработать этот вопрос, когда приезжал с на объект.В своём профиле в Instagram он подчеркнул, что раз строится такой объект, водоснабжение нужно тоже делать сейчас, а не в 2023 — 2024 годах, как планировалось ранее.

Строительством займутся военные специалисты. Новый объект будет включать в себя не только водозабор, но и очистные сооружения.Губернатор Михаил Развожаев уточнил: всё спроектировано так, чтобы вода была полностью очищенной и могла бы использоваться для бытовых нужд.Подготовительные работы велись на участке между сёлами Дальним и Верхнесадовым в течение последних дней. Сейчас строители расчистили несколько площадок, подведен электрокабель, начинает работать техника, отмечает ForPost.