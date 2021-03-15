Водозабор на реке Бельбек проходит проверки перед вводом в эксплуатацию

Специалисты проводят последние проверки водозабора на реке Бельбек в селе Верхнесадовое под Севастополем перед полным вводом его в эксплуатацию. О том, как идут пусконаладочные работы, журналистам рассказал представитель военно-строительного комплекса Министерства обороны России Тимофей Мельников.

ТИМОФЕЙ МЕЛЬНИКОВ, представитель военно-строительного комплекса Министерства обороны России: «Никаких сбоев выявлено не было. На текущий момент, не вторую неделю, а уже четвёртую неделю, водозабор находится под заливом. На прошлой неделе произошло его полное наполнение на 150 тысяч кубов. Мы сейчас смотрим, как ведут себя монолитные железобетонные конструкции и как работает система дренажа, опробуем и испытываем систему гидрозатворов, один из которых установлен на плотине, другой установлен на дамбе».

Гидротехнические сооружения позволят перебрасывать паводковые воды в Днепровский водовод. В ближайшем будущем они должны заработать на полную мощность, что позволит не забирать воду из Чернореченского водохранилища и дать ему восполнить прежние объёмы. Специалисты рассчитывают, что такая схема позволит в будущем Севастополю легче переживать пиковые периоды потребления в случае засухи.

ТИМОФЕЙ МЕЛЬНИКОВ, представитель военно-строительного комплекса Министерства обороны России: «Сегодня идёт девятый день наладки работы данных сооружений. Водозабор работает, ковш наполнен в стопроцентном объёме. На текущий момент я могу точно сказать жителям Севастополя: вода уже в Днепровском водоводе. Она уже поступает к вам в краны. Уже агрегаты подают воду в ваши трубопроводы, и уже не остановятся».

Напомним, строительство водозабора идёт без остановки с октября 2020 года. По словам Тимофея Мельникова, скорость строительно-монтажных работ – отличная. С начала строительства работа ведётся в трёхсменном режиме 24 часа в сутки. Приостанавливали её только на одни сутки – 1 января.