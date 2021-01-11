Воду из двух дополнительных скважин направят на снабжение Симферополя

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Шесть новых скважин на новых водозаборах в Сакском районе Крыма пробурены и готовы к подключению к основному магистральному водоводу. Об этом заявил генеральный директор государственного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании по ситуации с водоснабжением Крыма. По его словам, подрядчик строил новые трубопроводы от водозаборов Ивановка-2 и Чеботарка-2 во время праздничных каникул.

ВЛАДИМИР БАЖЕНОВ, генеральный директор ГУП «Вода Крыма»: «Это порядка 7,5 километров для врезки в [магистральный водовод диаметром] 1200. Наверное, завтра или послезавтра я буду останавливать транспортировку с Вилино на Жаворонки, с Жаворонки на город на несколько часов, потому что мы уже подошли к такому этапу работ, что будем врезать затворы для подключения этих водоводов».

Предполагается, что к апрелю столица Крыма полностью перейдет на подачу воды из артезианских скважин. Владимир Баженов уточнил, что все запланированные новые источники водоснабжения Крыма планируют построить зимой, однако Бештерек-Зуйский водозабор и водовод закончат весной.